Котельные и тепловые сети модернизируют в Коломне и Озерах до конца лета

Подготовка к осенне-зимнему сезону продолжается в муниципалитете. На территории городского округа реализуется 14 мероприятий на объектах теплоснабжения.

В настоящее время ведется капитальный ремонт участков тепловой сети в микрорайоне Щурово в Коломне, в поселке Сергиевский, в микрорайоне-1 и на территории больничного городка в Озерах.

В Сосновом бору строят новую блочно-модульную котельную, в поселке Заречный идет реконструкция объекта теплоснабжения. В скором времени начнется также строительство котельной на улице Красногвардейской в Коломне.

Глава городского округа Александр Гречищев рассказал, что до наступления холодов будет проведен капитальный ремонт и строительство свыше 6,5 километра тепловых сетей, запустят новые и обновленные котельные.

«Все эти работы крайне важны для того, чтобы жители были обеспечены надежным теплом и горячей водой», — отметил руководитель муниципалитета.