Котельные и теплосети капитально отремонтируют в Балашихе до 2027 года

В период с 2025 по 2027 годы в городском округе Балашиха запланировано масштабное обновление систем теплоснабжения, что станет важным шагом к улучшению жилищно-коммунального хозяйства. Глава округа Сергей Юров подчеркнул, что вопросы ЖКХ остаются в числе приоритетов, и работа по модернизации и повышению качества услуг будет продолжена.

В котельной № 1-1 намечена полная замена основного оборудования, а также реконструкция системы водоснабжения и дымовой трубы. Важным нововведением станет установка новой системы автоматизации, восстановление кладки и кровли здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Котельная № 2-35 также не останется без внимания: здесь заменят все основное оборудование и восстановят резервное топливное хозяйство. Кроме того, планируется капитальный ремонт дымовой трубы и реконструкция системы электроснабжения, что повысит надежность работы.

Будет также проведен капитальный ремонт тепловых сетей в нескольких ключевых точках. Это участки, которые соединяют котельные с жилыми домами, а также важные объекты, такие как ПАО «Криогенмаш». Кроме того, будут обновлены тепловые сети от ТЭЦ-23, обеспечивая надежное теплоснабжение микрорайонов Янтарный и Изумрудный.

В микрорайоне Заря запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, а в Железнодорожном — обновление сетей водоснабжения с постройкой новых участков. Это обеспечит чистой питьевой водой более 150 тысяч жителей и снизит количество аварийных ситуаций. Также в этом районе пройдет реконструкция самотечного и напорного канализационных коллекторов, что значительно улучшит состояние инфраструктуры.

Все работы будут осуществляться в течение 2025–2027 годов, что позволит значительно повысить качество коммунальных услуг и создать комфортные условия для жизни жителей Балашихи.