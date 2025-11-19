Котельные для детского бронхолегочного санатория в Озерах достроят к концу года

Две котельные построят в Коломне для детского бронхолегочного санатория «Озерский». Работы планируют завершить до конца года.

Современные котельные обеспечат бесперебойную подачу тепла для соцучреждения. Передовое оборудование позволит наиболее эффективно управлять ресурсами, рассказали в регионально сторойнадзоре.

Каждая котельная будет состоять из двух блоков-контейнеров. В них будут по два газовых котла, комбинированные горелки и современные насосные системы.

В котельных установят автоматизированные системы контроля загазованности и учета ресурсов. Объекты спроектировали с учетом современных энергосберегающих технологий.

Работы проводят за счет регионального бюджета под контролем специалистов стройнадзора.