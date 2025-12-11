Котельную запустят во Фрянове

Подготовительные мероприятия завершаются перед вводом в эксплуатацию новой современной модульной котельной мощностью 12 МВт в поселке Фряново. Она придет на смену устаревшей котельной № 1, возведенной в 1969 году и обеспечивавшей теплом около полсотни многоквартирных домов местных жителей.

Сейчас специалисты предприятия «Щелковский водоканал» совместно с сотрудниками обслуживающей теплоэнергетической организации проводят подключение нового теплогенерирующего комплекса к основным тепловым магистралям. Инженеры уже успешно перенаправили работу теплосети на обновленную установку, а в ближайшее время начнется этап перевода горячего водоснабжения.

Главной особенностью нового энергообъекта является полное отсутствие потребности в постоянном присутствии персонала благодаря внедрению системы автоматизированного управления процессом выработки тепла. Датчики оперативно передают всю необходимую информацию о функционировании агрегатов специалистам диспетчерской службы, позволяя мгновенно выявлять отклонения и эффективно устранять потенциальные неполадки. Это минимизирует риски аварийных ситуаций и повышает надежность эксплуатации установки. Стоит отметить, что новая котельная стала частью масштабной программы обновления инфраструктуры ЖКХ региона. За текущий год в округе введены в эксплуатацию семь подобных современных объектов.