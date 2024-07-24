Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к осени
Модернизация котельной и подготовка теплосетей к новому отопительному сезону продолжается в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Здесь обновят 9,5 километров инженерных сетей, почти пять километров из которых уже смонтированы.
Заместители главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев и Александр Сорокин провели очередную встречу с жителями, чтобы посмотреть, как идут работы по модернизации котельной.
«Все работы ведутся согласно графику. По словам специалистов, котельная будет запущена в срок, сети заменят к новому отопительному периоду. Дополнительно на объекте установлены и уже подключены две блочно-модульные котельные, которые на время реконструкции обеспечивают горячей водой жителей микрорайона», — отметил Минаев.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на объекте установят новые котлы, выполнят монтаж горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации. Также отремонтируют и само здание котельной.
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