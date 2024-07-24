Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к осени

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Модернизация котельной и подготовка теплосетей к новому отопительному сезону продолжается в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Здесь обновят 9,5 километров инженерных сетей, почти пять километров из которых уже смонтированы.

Заместители главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев и Александр Сорокин провели очередную встречу с жителями, чтобы посмотреть, как идут работы по модернизации котельной.

«Все работы ведутся согласно графику. По словам специалистов, котельная будет запущена в срок, сети заменят к новому отопительному периоду. Дополнительно на объекте установлены и уже подключены две блочно-модульные котельные, которые на время реконструкции обеспечивают горячей водой жителей микрорайона», — отметил Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на объекте установят новые котлы, выполнят монтаж горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации. Также отремонтируют и само здание котельной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

Синдром психического расстройства Трампа. Что не так со Стивеном Кингом

«Может быть и 100 метров». Подрывник московского авто мог находиться поблизости

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте