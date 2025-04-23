Котельную во Фрязине начнут ремонтировать в середине мая

В мае в округе стартует масштабная реконструкция котельной № 13, расположенной на улице Вокзальной. Этот инженерный объект снабжает теплом и горячей водой почти 11 тысяч человек, а также обеспечивает стабильную работу 16 социальных объектов, таких как школы, детские сады и больницы и 45 предприятий.

Котельную ввели в эксплуатацию в 1965 году. На протяжении последних лет она испытывала потребность в комплексном обновлении, поскольку значительная часть ее коммуникаций и оборудования устарели, исчерпав свой ресурс.

«Все работы по реконструкции котельной никак не повлияют на отопительный сезон 2025–2026 года. Котельная будет стоять на профремонте с середины мая по 1 сентября. В этот промежуток будет проведена часть работ, запланированная на этот год», — сообщил главный инженер АО «Теплосеть Фрязино» Алексей Лангай.

В соответствии с утвержденным графиком, завершить все работы по реконструкции котельной № 13 планируется в октябре 2026 года. Помимо замены устаревшего оборудования, проект предусматривает комплексную модернизацию котельной.