Котельную в ЖК «Фабрикант» достроят в этом году

Более 400 семей из аварийных домов Пушкино переедут в новые квартиры в начале 2027 года. Сейчас в жилом комплексе «Фабрикант» для будущих жильцов готовят котельную.

Готовность котельной уже достигла 35%, рассказали в региональном стройнадзоре. На площадке завершили подготовительные и земляные работы, обустроили фундамент и несущие конструкции. Объект запустят во втором квартале 2026 года, а два жилых дома достроят к концу года.

«В качестве основного топлива предусмотрен природный газ. В здании разместят котельный зал, инженерные помещения, склады и санитарно-бытовые комнаты. Работа будет организована в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала», — рассказали в министерстве.

Жилой комплекс «Фабрикант» — это проект комфорт-класса. Он рассчитан на девять корпусов, из которых два предназначены для семей из аварийных квартир. Первый этап строительства завершат до конца года.