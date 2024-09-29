Котельную в солнечногорском Лыткине подготовили к отопительному сезону
Котельную в деревне Лыткино под Солнечногорском реконструировали. Там провели целый комплекс работ, чтобы обеспечить жителей теплом. В 2025 году в населенном пункте обновят теплосети.
Готовность объекта теплоснабжения к осенне-зимнему сезону проверили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Леонид Степанов и депутат округа Степан Козлов.
«Здесь поставили три новых угольных котла, которые будут подавать тепло на более чем 350 жителей. Оборудовали новую автоматику, системы химводоподготовки и насосное оборудование. Еще три котла установим до конца года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Рабочие укрепили стены здания котельной, обновили пол, заменили окна и дымовую трубу, а также поменяли силовые кабельные линии. Модернизация затронула все оборудование, включая котлы, насосы и станцию химводоподготовки.
На котельной уже провели пробные пуски, и в ближайшие дни систему отопления заполнят теплоносителем. Котлы, которые установят до конца года, создадут дополнительный резерв мощности. Это улучшит качество жизни горожан.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».