Котельную в солнечногорском Лыткине подготовили к отопительному сезону

Котельную в деревне Лыткино под Солнечногорском реконструировали. Там провели целый комплекс работ, чтобы обеспечить жителей теплом. В 2025 году в населенном пункте обновят теплосети.

Готовность объекта теплоснабжения к осенне-зимнему сезону проверили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Леонид Степанов и депутат округа Степан Козлов.

«Здесь поставили три новых угольных котла, которые будут подавать тепло на более чем 350 жителей. Оборудовали новую автоматику, системы химводоподготовки и насосное оборудование. Еще три котла установим до конца года», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.