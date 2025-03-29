Котельную в селе Узуново в Серебряных Прудах капитально отремонтировали

Котельную № 12 в селе Узуново капитально отремонтировали без остановки подачи теплоснабжения в многоквартирные дома. Рабочие заменили старое оборудование, которое отслужило 17 лет.

В рамках государственной программы на котельной № 12 заменили два котла, накопительную емкость, сетевые насосы. Агрегат полностью автоматизировали, чтобы непрерывно наблюдать за подачей горячего водоснабжения и отопления в социальные объекты и восемь многоквартирных домов в селе Узуново.

«Данные мероприятия были закончены в конце декабря прошлого года. Правительство выделило порядка 35 миллионов. В период проведения капремонта подача жителям коммунальных услуг по теплу и горячему теплоснабжению не прекращалась», — уточнил первый заместитель главы муниципального округа Серебряные Пруды Виталий Федонин.

В рамках государственной программы планируется завершить еще 10 мероприятий, в том числе капитально отремонтировать тепловые сети и две блочно-модульные котельные. Также готовится проектная документация на модернизацию ЦТП в Серебряных Прудах. Этот центральный тепловой пункт обеспечивает горячей водой почти весь поселок — около восьми тысяч человек.