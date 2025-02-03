Котельную в селе Узуново капитально отремонтировали

Котельную «12 капитально отремонтировали в селе Узуново в Серебряных Прудах. Она питает дома 330 жителей округа.

Ремонт провели по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», рассказали в Минэнергетики Подмосковья.

В ходе модернизации на котельной обновили оборудование, заменили два котла, накопительную емкость, насосы, горелки и многое другое. Благодаря этому удалось снизить риск аварийных ситуаций и повысить надежность подачи тепла. Ситуация улучшилась для 330 жителей.

По словам главы ведомства Сергея Воропанова, в этом году количество мероприятий по модернизации теплоснабжения увеличили в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Работы проведут в 50 муниципалитетах.

«По госпрограмме на сегодняшний день у нас запланировано 545 мероприятий в 50 муниципалитетах региона — это почти 100 котельных и центральных тепловых пунктов, более 560 километров тепловых сетей. По итогам года положительные изменения смогут почувствовать 3,8 миллиона жителей Подмосковья», — сказал он.