Котельную в селе Онуфриево под Истрой перевели на современные котлы

В рамках государственной программы Подмосковья в селе Онуфриево муниципального округа Истра завершился ключевой этап модернизации местной котельной. Обновление гарантирует бесперебойное центральное отопление и горячее водоснабжение.

Там также установили и подключили новые насосы для горячей воды. Сейчас специалисты монтируют трубы и арматуру для их обвязки. Еще одним полезным приобретением стал шкаф автоматизации. Благодаря ему оборудование может само регулировать работу и экономить ресурсы, а также предотвращать сбои.

Изменится и внешний вид котельной: рабочие устанавливают декоративные накладки на окна и двери, а на крыше монтируют новую ливневую канализацию, чтобы защитить здание от осадков. Ворота в котельном зале тоже отремонтировали.

Отметим, что обновление объектов жилищно-коммунального хозяйства снижает риск внезапных отключений горячей воды и тепла, а автоматика и новое оборудование гарантируют стабильную работу системы.