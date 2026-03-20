Котельную в селе Муханово перевели на природный газ

В селе Муханово Сергиево-Посадского городского округа котельную перевели с привозного сжиженного газа на природный. Раньше такой способ работы был дорогим и неудобным, а зимой существовала вероятность, что топливо не привезут вовремя. К тому же горячую воду давали только в отопительный сезон.

По инициативе временно исполняющего обязанности директора Сергиево-Посадского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Павла Макарова котельную подключили к центральному газопроводу. В марте оборудование настроили, и котельная мощностью 3 мегаватта начала работать на природном газе.

Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» Елена Осина отметила: «Для нас газификация этой котельной — знаковое событие, инвестиция в удобство и комфорт жителей села Муханово».

Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей в осенне-зимний период. Среди них — шесть многоквартирных домов, детский сад, школа и сельский клуб.