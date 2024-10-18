Котельную в селе Хотеичи построят в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство котельной в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа. Проект реализуется в рамках модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Застройщик — компания «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево».

Сейчас энергообъект готов на 50%, рабочие монтируют внутренние инженерные сети. Котельная будет блочно-модульного типа с независимой системой отопления на природном газе. Его мощность составит 0,4 МВт.

При максимальной нагрузке будет работать один котловой блок, второй — резервный. В случае аварии котельная обеспечит 0,14 МВт тепла. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

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