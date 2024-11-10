Котельную в Щелкове отремонтируют к 17 ноября

Глава городского округа Щелково осмотрел ремонтные работы в одной из котельных муниципалитета. Готовность объекта оценили в 60%.

По словам руководителя муниципалитета, котельная обеспечивает теплом 10 многоквартирных домов по улицам Московской и 8 Марта, а также детский сад. Объект не ремонтировали с 1983 года. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева котельную включили в госпрограмму по модернизации. Там обновят два старых паровых котла, вместо них установят три жаротрубных водогрейных, ветхий деаэратор заменят на современную систему водоснабжения.

Сейчас рабочие монтируют трубопроводы газоснабжения, тепловых сетей и сетей водоснабжения.

Отметим, что п ри переключении на новую котельную может наблюдаться временное понижение температуры воздуха и горячей воды. Жителей улиц Московской и 8 Марта об изменениях проинформируют заблаговременно.

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