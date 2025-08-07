Котельную в поселке Мишеронский построили в Шатуре

Новую блочно-модульную котельную полностью оснастили отечественным оборудованием. Объект оценили глава Шатуры Николай Прилуцкий депутаты Государственной думы Геннадий Панин и Московской областной думы Эдуард Живцов, а также представители общественности.

Котельная мощностью почти 12 МВт состоит из трех блоков: административно-технического, технологического оборудования и модуля запаса воды. Это необходимо для минимизации аварийных ситуаций. В случае повреждений на сетях или отключения водоснабжения котельная будет способна функционировать, что позволит сгладить перепады давления в системе и предотвратить гидроудары.

Объект строили с перспективой на будущее строительство в поселке, а также для подключения горячего водоснабжения в домах. Следующим шагом станет технологическое подключение к инженерным сетям поселка.

Новая котельная будет обеспечивать теплом пять социальных объектов и 66 многоквартирных домов.