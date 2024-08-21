Котельную в поселке Курсаково отремонтируют к концу августа

Котельную в поселке Курсаково на следующей неделе запустят в работу. Две недели на объекте специалисты проводили ремонт в преддверии отопительного сезона.

В котельной разобрали и промыли пластинчатый теплообменник, отремонтировали котлы, а также заменили износившиеся детали. Кроме этого, провели плановую замену задвижек на подаче отопления и горячего водоснабжения. За счет этого у жителей не будет проблем с теплом и водой в отопительный сезон.

Все работы проводились во время планового отключения горячей воды. На следующей неделе котельная возобновляет работу.

Ранее на улице Октябрьской в поселке Глебовский заменили надземные тепловые сети. Специалисты проложили 150 метров нового трубопровода, а также отремонтировали кровлю здания котельной.

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