Котельную в поселке Фряново построят осенью

В поселке Фряново городского округа Щелково продолжается строительство новой блочно-модульной котельной. По итогам очередной проверки инспекторов Главгосстройнадзора Московской области готовность объекта достигла 60%.

Возведение котельной проводят в рамках государственной программы Московской области, направленной на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами.

После ввода в эксплуатацию новый объект мощностью 0,7 мегаватта заменит действующую частную котельную, которая сейчас обеспечивает теплом расположенные рядом жилые дома.

Сейчас муниципалитет вынужден приобретать тепловую энергию у частного поставщика. Запуск собственной котельной позволит отказаться от такой схемы, повысить надежность теплоснабжения и сделать работу системы более экономичной и независимой.

Проект предусматривает установку современного оборудования, соответствующего действующим требованиям безопасности и эффективности. Благодаря полной автоматизации технологических процессов эксплуатация котельной будет осуществляться без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют осенью.