Котельную в поселке Ермолино в Дмитрове отремонтируют к началу отопительного сезона

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Колков проверил капитальный ремонт котельной в поселке опытного хозяйства «Ермолино» на Центральной улице. Агрегат снабжает теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов и социальные объекты.

Качество теплоснабжения улучшат для 1118 жителей поселка. Подрядчик выполнил 60% от запланированного объема. Рабочие демонтировали обмуровку и трубные части котла, провели экспертизу барабанов и установили новые, завершили строительно-монтажные работы на трубной части и осуществили гидравлические испытания.

Заместитель главы округа Сергей Колков отметил, что выполненные работы обеспечат надежное теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне.