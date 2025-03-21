Котельную в поселке Ермолино в Дмитрове отремонтируют к началу отопительного сезона

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Колков проверил капитальный ремонт котельной в поселке опытного хозяйства «Ермолино» на Центральной улице. Агрегат снабжает теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов и социальные объекты.
Качество теплоснабжения улучшат для 1118 жителей поселка. Подрядчик выполнил 60% от запланированного объема. Рабочие демонтировали обмуровку и трубные части котла, провели экспертизу барабанов и установили новые, завершили строительно-монтажные работы на трубной части и осуществили гидравлические испытания.
Заместитель главы округа Сергей Колков отметил, что выполненные работы обеспечат надежное теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне.
«В настоящее время осуществляется масштабная модернизация систем теплоснабжения, и уже в следующем отопительном сезоне жители оценят принципиально новый уровень качества обслуживания. Первостепенной задачей администрации является создание максимально комфортных условий для жителей округа», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
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