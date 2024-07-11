Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к сентябрю

Продолжается масштабное обновление инфраструктуры на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. На объект доставили уже третий котел из четырех. Глава муниципалитета Константин Михальков, заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, представители областной и городской прокуратуры Андрей Скрыпник и Артем Шишов посетили объект.

Подрядчик на месте рассказал о процессе ремонта и ответил на все вопросы. Ранее на объекте демонтировали старое оборудование — трубы, насосную станцию и станцию химподготовки. Вместо него установят современное.

«Сейчас проводится настройка оборудования, которая может привести к перебоям с водоснабжением, все эти скачки — явление временное. Подрядчик обозначил сроки запуска всех четырех котлов в ручном режиме — 15 сентября. А с середины ноября процессы автоматизируют, и все жители Выстрела будут стабильно получать горячую воду и полноценное теплоснабжение в своих домах. Такой современный подход позволит и быстрее устранять неполадки, если они неожиданно случатся», — отметил Константин Михальков.

В настоящее время горячая вода в дома подается по временной схеме. В середине июля в микрорайон доставят две новые блочно-модульные котельные. Они обеспечат жителей горячей водой до завершения реконструкции основной котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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