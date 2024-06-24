Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к осени

Сейчас на объекте проводят демонтаж старого оборудования. Идет подготовка к установке новых котлов, которые позволят повысить качество и стабильную подачу отопления в дома. Оборудование доставят уже в этом месяце. Срок его эксплуатации — минимум 30 лет.

«С жителями Выстрела мы будем встречаться теперь каждые две недели. Нам важно, что они были в курсе всех дел, которые происходят на котельной вплоть до самого начала отопительного сезона», — отметил Михальков.