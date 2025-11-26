Котельную в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске модернизируют в декабре

В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт котельной. В рамках работ уже заменены два котла, а монтаж еще одного планируется завершить до конца 2025 года.

Помимо этого, на объекте проведено обновление ключевого оборудования: теплообменников, газовой линии, системы автоматики, химводоподготовки и деаэратора. Также было отлажено программное обеспечение, которое используют для управления насосными станциями и узлами регулирования.

Работы выполняет подрядная организация АО «ГК „ЕКС“ в рамках государственной программы Московской области.

Как отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов, сейчас реализуется масштабная губернаторская программа по модернизации инженерной инфраструктуры.

«В 2025 году мы строим новые блочно-модульные котельные в Менделеево, Поварово, Хметьево и на улице Рабочей, а также заменяем почти 40 километров тепловых сетей и обновляем оборудование на четырех котельных, среди них — котельная в Миронцево. Эти меры направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения наших жителей», — подчеркнул он.

Котельная в Миронцево снабжает теплом 15 многоквартирных домов и 4 социальных учреждения, обслуживая более тысячи человек. Параллельно в микрорайоне ведется замена трубопроводов. Обновляют сети отопления и горячего водоснабжения, уже смонтировано около 15 километров труб.

Миронцево также включен в грядущую региональную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения, запланированную на 2026–2028 годы.