Котельную в микрорайоне Керамик в Балашихе модернизируют в 2026 году

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел выездное совещание с руководителями профильных управлений, посвященное реализации программы модернизации системы теплоснабжения. В рамках этой программы в 2026 году запланирована реконструкция котельной «Прогресс» в микрорайоне Керамик.

Котельная «Прогресс» мощностью 105 МВт обеспечивает теплом расположенные рядом многоквартирные дома. В настоящее время ведутся работы по подготовке проекта реконструкции, направленной на соответствие современным требованиям к объектам теплоснабжения.

«Помимо модернизации оборудования предстоит выполнить поручение губернатора по цифровизации объектов коммунальной инфраструктуры и провести работы по автоматизации, чтобы диспетчеры Центра управления регионом могли видеть параметры ее работы в режиме онлайн», — пояснил первый заместитель директора МУП «БКС» Валерий Корончик.

Модернизация включает замену трех котлов и насосного оборудования, дымовой трубы, системы химводоподготовки, перевод резервного топливного хозяйства на дизтопливо, а также автоматизацию и диспетчеризацию. Подготовительная часть работ будет выполнена в этом году, а сама реконструкция запланирована на 2026 год.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Балашихе планируется провести 15 крупных ремонтов, включая замену 14 километров труб и реконструкцию двух котельных. В 2025 году начнут масштабную реконструкцию котельных на улицах Керамическая и Трудовых резервов, где будут заменены котлы, оборудование и проведен ремонт зданий.

Эти меры направлены на повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения Балашихи, что положительно скажется на качестве жизни жителей округа.