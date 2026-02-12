Котельную в Климовске модернизировали досрочно по госпрограмме в Подольске

В городском округе Подольск завершили комплексное обновление котельной Климовского специализированного патронного завода. Работы выполнили раньше срока благодаря государственной программе и поддержке губернатора.

На объекте заменили оборудование, установили новые котлы и увеличили диаметр тепловых сетей. Также обновили систему водоподготовки и усилили резервирование — это повысит надежность подачи тепла в отопительный сезон. В порядок привели и само здание.

«По большому счету можно сказать, что это новая котельная», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым он осмотрел обновленные узлы и оценил готовность объекта к зиме.

«Сегодня в очередной раз убедился, что тепло в Климовске будет теперь на долгие годы. Котельная работает с большой степенью надежности. Здесь три котла, они могут взаимозаменяться», — подчеркнул Фетисов.