Котельную в Климовске модернизировали досрочно по госпрограмме в Подольске
В городском округе Подольск завершили комплексное обновление котельной Климовского специализированного патронного завода. Работы выполнили раньше срока благодаря государственной программе и поддержке губернатора.
На объекте заменили оборудование, установили новые котлы и увеличили диаметр тепловых сетей. Также обновили систему водоподготовки и усилили резервирование — это повысит надежность подачи тепла в отопительный сезон. В порядок привели и само здание.
«По большому счету можно сказать, что это новая котельная», — отметил глава округа Григорий Артамонов.
Вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым он осмотрел обновленные узлы и оценил готовность объекта к зиме.
«Сегодня в очередной раз убедился, что тепло в Климовске будет теперь на долгие годы. Котельная работает с большой степенью надежности. Здесь три котла, они могут взаимозаменяться», — подчеркнул Фетисов.
Обновление затронуло и тепловые сети, которые отходят от котельной. Теперь жители Климовска могут не переживать за стабильность теплоснабжения даже в сильные морозы.