Котельную в Ивантеевке обновят к 1 сентября 2025 года

Депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проверили, как проходит капитальный ремонт котельной «Заводская» в Ивантеевке. Сейчас там монтируют оборудование, все работы завершат до 1 сентября этого года.

Котельная обеспечивает теплом 169 домов, 19 социальных объектов и свыше 20 тысяч жителей. Объект возвели еще в 1966 году, оборудование несколько раз обновляли, но текущий износ составил порядка 70%. При содействии Сергея Пахомова и при поддержке региональных Минэнерго и МинЖКХ котельную внесли в госпрограмму Московской области в области развития инженерной инфраструктуры.

Всего в «Заводской» функционируют шесть котлов. Один из них заменили в прошлом году, второй отремонтировали уже в этом. Два новых котла привезли на стройплощадку, их установят в течение месяца. Еще два агрегата заменят после старта отопительного сезона.

Также в котельной меняют сетевые насосы и проводят химводоподготовку. Объект переведут с парового режима на водогрейный — это поможет сэкономить ресурсы и повысить качество теплоснабжения.