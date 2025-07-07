Котельную в деревне Журавна модернизировали в Зарайске

Подготовка к новому отопительному сезону продолжается в муниципалитете. Котельную в деревне Журавна под Зарайском оснастили новым оборудованием, что гарантирует жителям надежный обогрев домов.
Старые котлы прослужили почти два десятка лет и уже не могли обеспечивать стабильную работу системы отопления. Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал, что, понимая важность подготовки инфраструктуры к зиме, администрация округа приняла решение о модернизации котельной. Устаревшие котлы быстро и качественно заменили на современные агрегаты мощностью 1600 киловатт.
Теперь система готова функционировать эффективно даже в самые сильные морозы. Котельная обеспечивает теплом около 600 жителей Журавны. Ее модернизация стала важным шагом к обеспечению комфортных условий для жителей округа в зимний период.
Кроме того, новые котлы в предстоящем отопительном сезоне будут установлены еще в двух котельных: ПУ № 4 и «Дюймовочка».
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