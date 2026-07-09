Котельную в деревне Калистово подготовили к сезону в Волоколамском округе
Котельная № 22 в Калистове обеспечивает теплом и горячей водой девять многоквартирных домов, а также значимые социальные учреждения деревни. В результате всех необходимые приготовлений объект теплоснабжения полностью готов к новому отопительному сезону.
Специалисты провели в котельной полный комплекс работ. Все котлы вскрыли, тщательно очистили и промыли. Изношенные элементы — торцевые соединения, насосы, запорная арматура — заменили новыми. Теплообменники прошли полную проверку и очистку. Проведена ревизия подпиточных систем, заменен обратный клапан в системе ГВС, установлены новые краны
Особое внимание уделили теплообменникам системы отопления. Закуплены и уже установлены новые пластины, что позволит обеспечить стабильный температурный режим в домах.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации активно готовятся к новому отопительному сезону. «Необходимые ремонтные работы будут выполнены в срок», — заверила руководитель муниципалитета.