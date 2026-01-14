Котельную в деревне Денежниково достроят в январе

В поселке Денежниково в Раменском городском округе завершается строительство котельной для психоневрологического интерната. Работы выполнены на 98%.

Специалисты занимаются установкой технологического оборудования. Работы полностью завершат до конца января.

За процессом наблюдают сотрудники Главгосстройнадзора Московской области. Когда котельную мощностью почти пять мегаватт запустят, учреждение будет обеспечено стабильным тепло- и водоснабжением.

В 1983 году Денежниковский дом‑интернат для престарелых и инвалидов стал психоневрологическим.

Сейчас там оказывают целый ряд услуг, в том числе в сферах амбулаторной психиатрии и стоматологии.

Постояльцы получают питание, одежду, обувь и гигиенические принадлежности. В качестве реабилитации для них предусмотрены лечебно‑трудовая деятельность, образовательные программы, работа в трудовых бригадах, а также в творческих коллективах.