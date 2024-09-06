Котельную в деревне Бершово отремонтируют к отопительному сезону

Деревенская котельная включена в государственную программу Подмосковья по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы. Сейчас там идет ремонт.

«Мы должны понимать, что за нашими спинами — жители. Эти все наши бюрократические проволочки и какие-то договоренности мы должны оставить у себя, а жители пострадать не должны», — сказал глава округа.

Котельная отапливает два многоквартирных дома и семь частных. Сейчас на теплоснабжающем объекте ведутся работы по возведению нового сооружения и по прокладке газопровода. Уже сейчас набирают персонал на котельную. Собакин предложил сотрудникам поднять зарплату и предоставить служебное жилье.