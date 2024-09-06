Котельную в деревне Бершово отремонтируют к отопительному сезону

Фото: Телеканал «360»

Подготовка к осенне-зимнему сезону ведется на котельной в деревне Бершово. Глава Чехова Михаил Собакин проверил ход работ.

Деревенская котельная включена в государственную программу Подмосковья по развитию инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы. Сейчас там идет ремонт.

«Мы должны понимать, что за нашими спинами — жители. Эти все наши бюрократические проволочки и какие-то договоренности мы должны оставить у себя, а жители пострадать не должны», — сказал глава округа.

Котельная отапливает два многоквартирных дома и семь частных. Сейчас на теплоснабжающем объекте ведутся работы по возведению нового сооружения и по прокладке газопровода. Уже сейчас набирают персонал на котельную. Собакин предложил сотрудникам поднять зарплату и предоставить служебное жилье.

Полностью работы по газификации будут завершены в следующем году. Все недочеты на текущий момент будут решены в ближайшее время. Глава Чехова пообещал все держать на личном контроле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте