Котельную «Теплосервис» подготовили к новому отопительному сезону в Волоколамске

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила готовность котельной ООО «Теплосервис» к предстоящему отопительному сезону. Котельная является ключевым объектом теплоснабжения города, обеспечивающим теплом жилые дома на нескольких улицах, а также социальные учреждения, включая школу, детский сад, дом культуры и стадион.

Подготовка к зимнему периоду начата заблаговременно. Предприятие закупило необходимые материалы и запасные части, выполнило регламентные работы, провело ремонт и техническое обслуживание оборудования. Специалисты очистили резервуары для воды, проверили системы безопасности и настроили контрольно-измерительные приборы.

Значительный объем работ выполнен на тепловых сетях: на улице Текстильщиков заменено около 120 метров изношенной теплотрассы. На здании котельной обновлен фасад и установлены новые окна, в настоящее время завершаются косметические работы.

Наталья Козлова отметила, что подготовка округа к отопительному периоду ведется в соответствии с графиком, и делается все необходимое для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей и социальных учреждений в зимний период.