Котельную с двойной защитой построят в Серебряных Прудах к осени

Новая котельная обеспечит отопление и горячее водоснабжение жителей дома № 13 на улице Лесной. В рамках реализации проекта на улице Лесной установили блочно-модульный павильон, который станет «сердцем» новой тепловой системы.

Этот павильон был доставлен на место в собранном виде и установлен на прочную бетонную плиту. В настоящее время ведутся работы по подключению оборудования и врезке в существующие коммуникационные сети. Особое внимание уделено надежности системы. Котельная оснащена двумя котлами мощностью по 0,3 киловатта каждый. Такая схема резервирования позволит избежать перебоев в теплоснабжении даже в случае выхода из строя одного из котлов. Второй котел автоматически возьмет на себя нагрузку, обеспечивая непрерывность подачи тепла и горячей воды в дома.

Одним из ключевых преимуществ новой котельной является значительная экономия ресурсов. Благодаря ее расположению удастся сократить протяженность тепловых сетей на два километра. Это означает, что тепло будет доходить до потребителей с минимальными потерями.

«Это важный проект для комфорта жителей. Новая котельная обеспечит стабильное тепло- и водоснабжение, а также сэкономит ресурсы», — сообщил первый заместитель главы округа Виталий Федонин.