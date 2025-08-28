Котельную «ПСО-13» капитально отремонтируют в Истре

В Истре продолжается масштабная модернизация котельных по всему округу. Теперь очередь дошла и до объекта «ПСО-13», ведь эта важная работа — часть глобальной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры муниципалитета, направленная на создание комфортной городской среды.

Сейчас в котельной проводится реконструкция всего оборудования. После завершения работ там появится новая дымовая труба, три современных котла, насосы и усовершенствованные теплообменники. Весь комплекс будет переведен на автоматический режим работы с учетом погодных условий.

Эти работы повысят энергоэффективность и надежность системы, которая обеспечивает теплом и горячей водой семь многоквартирных домов, а также два социальных объекта.

Завершение всех работ намечено на октябрь 2026 года.