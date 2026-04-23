Котельную построят в ЖК «Фабрикант» в Пушкино к лету

В Пушкино продолжается развитие инженерной инфраструктуры для нового жилого комплекса. Современная газовая котельная мощностью почти 20 мегаватт будет обеспечивать теплом проект «Фабрикант», куда переедут жители аварийных домов.

Завершить строительство объекта планируется в июне. Котельная рассчитана на обслуживание девяти жилых корпусов.

Сейчас параллельно возводят два дома первой очереди. Ввести их в эксплуатацию планируют до конца года.

Одноэтажное здание котельной занимает площадь более 500 квадратных метров. Внутри разместят четыре котла, а также комплекс инженерных и вспомогательных помещений. Проект предусматривает полностью автоматизированную работу оборудования.

Проведение работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Готовность объекта достигла примерно 63%.

Специалисты уже возвели фундамент, несущие конструкции, стены, уложили крышу и установили окна. Сейчас они занимаются монтажом инженерных сетей и внутреннего оборудования.

Застройщиком выступает группа компаний «Профи-Инвест».