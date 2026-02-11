Котельную построят в деревне Павловское к концу весны

В деревне Павловское городского округа Луховицы реализуют крупный коммунальный проект. В населенном пункте возводят блочно-модульную котельную мощностью 2,5 мегаватта.

Объект строят по государственной программе модернизации систем теплоснабжения. За реализацию отвечает компания «Автобытдор». Активная фаза строительно-монтажных работ началась 8 июня прошлого года.

Модульную котельную уже установили на постоянное место, а технологическое оборудование смонтировали и подключили. Специалисты провели тестирование систем без подачи топлива, подтвердившее корректную работу всех узлов.

Во время строительства устранили замечания Ростехнадзора по части газового оборудования. Повторная проверка назначена на 25 февраля, а после ее прохождения начнутся пусконаладочные работы.

Благоустройство территории вокруг котельной планируют завершить после того, как установится хорошая погода. Она начнет работать к концу весны.