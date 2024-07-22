Котельную в поселке Менделеево отремонтируют к сентябрю

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Техническое перевооружение проводят на котельной в поселке Менделеево под Солнечногорском. Работы планируется завершить к началу осени.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов вместе с жителями поселка Менделеево проконтролировал выполненные работы по реконструкции котельной.

«На сегодняшний день специалисты проводят работы по замене запорной арматуры, а также выполняют ремонт системы трубопровода на участках, где при опрессовке были выявлены прорывы. Дополнительно будут отремонтированы и котлы. Важно, чтобы до сентября на котельной были завершены все необходимые работы, и мы были готовы к запуску отопления в любое время», — отметил Синелобов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Представители администрации муниципалитета проведут ряд встреч с жителями, чтобы рассказать о выполненных работах на котельных и подготовке к отопительному сезону.

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