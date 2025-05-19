Котельную отремонтировали в Щелкове

В микрорайоне Богородский произвели плановый ремонт оборудования котельной, обеспечивающей теплом жителей. Специалисты провели работу по замене отслуживших свой срок котловых труб на новые элементы.
По словам специалистов, это плановое обновление было необходимо для поддержания надежности и эффективности системы теплоснабжения. В рамках ремонтных работ особое внимание было уделено замене устаревших котловых труб. Новые трубы перед установкой прошли обязательное гидравлическое испытание, подтверждающее их прочность и соответствие всем нормативным требованиям.
Помимо замены труб была проведена диагностика и обслуживание ключевых узлов и агрегатов котельной. В частности, специалисты проверили и отрегулировали горелку, систему подачи топлива, автоматические системы управления и другое вспомогательное оборудование.
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