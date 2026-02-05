Котельную обновят в Черноголовке

В рамках подготовки к следующему отопительному периоду в Черноголовке стартует масштабный этап обновления энергетической инфраструктуры. Ключевым объектом работ станет центральная котельная города — узел, обеспечивающий теплом жилой сектор, образовательные учреждения, больницы, а также культурные и спортивные центры.

Как сообщил директор предприятия Денис Кудряшов, основной задачей текущего этапа станет замена устаревшего котла на современный высокопроизводительный агрегат. Новое оборудование не только повысит общую мощность системы, но и увеличит ее надежность.

На данный момент котельная уже оснащена элементами интеллектуального управления. В зимний период стабильную подачу тепла обеспечивают два работающих котла.

«Система автоматики, опираясь на показания уличных датчиков, самостоятельно регулирует интенсивность горения: при резком похолодании мощность пламени увеличивается без участия оператора. Установка нового оборудования позволит сделать эти процессы еще более точными и экономичными», — сообщили специалисты.