Котельную № 9 обновили в Щелкове

В поселке Фряново активно ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции котельной № 9, которая призвана обеспечить теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в зимний период. В рамках проекта старые паровые котлы заменены на два высокопроизводительных жаротрубных агрегата, суммарная мощность которых составляет 7 МВт.

Кроме того, полностью обновлено насосное оборудование, установлены новые горелки и газовая рампа.

«Оборудование смонтировано, осталось доделать дымовую трубу, и будем запускать, пробовать котельную. Здесь заменено насосное оборудование, котлы, горелки, газовая рампа, полностью модернизация прошла. Котельная будет работать в автоматическом режиме полностью без участия операторов. Оператор будет только приходящий и также на диспетчерский пульт будет выведена все сигналы и будет видна работа котельной», — сообщил главный инженер филиала «Щелковского Водоканала» Александр Тырин.

Отремонтированная котельная обеспечит горячее водоснабжение и теплоснабжение десяти жилых домов, а также социальные объекты — детский сад и школу. Завершение всех ремонтных мероприятий и окончательный ввод котельной в эксплуатацию запланированы на следующую неделю. Перед официальным запуском отопительной системы будут проведены предварительные испытания, так называемые «пробные топки». Специалистам предстоит проверить готовность всего оборудования к предстоящему зимнему сезону, убедиться в прочности трубопроводов, проверить точность показаний измерительных приборов и оценить общую функциональность системы.