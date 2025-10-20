Котельную № 8 в Дедовске масштабно модернизируют к 2026 году

Срок выполнения всех работ по контракту — 2027 год, однако подрядная организация идет с опережением графика и планирует закончить реконструкцию котельной в 2026 году. Там полностью заменят все оборудование, чтобы почти 8 тысяч жителей получили надежное теплоснабжение домов.

Эксплуатируется эта котельная с 1985 года, за длительное время котлы и все оборудование устарело и требовало замены. Кроме того, от жителей поступали жалобы на качество теплоснабжения: частые перебои с подачей горячей воды, колебания температуры теплоносителя. На сетях часто случались аварийные ситуации, которые ввиду сильного износа труб требовали значительных усилий для их устранения.

Объект в приоритетном порядке был включен в госпрограмму. Здесь заменят пять котлов, сейчас установлено четыре, а последний ждет своей очереди на подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. Также на объекте установили новые теплообменники, запустили в работу насосную группу системы отопления. Смонтирована одна из пяти новых дымовых труб, а в ближайшее время будет осуществляться монтаж еще четырех.

Вместе с завершением монтажа оборудования будет проведен и ремонт самого здания теплового пункта. На объекте планируют заменить кровлю, отремонтировать внутренние помещения и фасад.