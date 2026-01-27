Котельную № 7 отремонтировали в Серебряных Прудах

В поселке Успенский на финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту стратегически важного объекта коммунального хозяйства — котельной № 7. Данный объект является единственным источником тепла и горячего водоснабжения для всего населенного пункта.

Модернизация, ставшая возможной благодаря включению в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», призвана полностью решить проблему изношенности систем жилищно-коммунального хозяйства в поселке.

По словам специалистов, спустя 17 лет непрерывной эксплуатации старое оборудование котельной было полностью демонтировано. На смену четырем котлам пришли современные российские агрегаты.

Первый заместитель главы округа Виталий Федонин подчеркнул, что новая котельная будет работать по самым современным стандартам.

«В настоящее время специалисты завершают монтаж насосной группы и развертывание разветвленной системы датчиков. Это „мозг“ котельной, который позволит перевести объект в режим онлайн-мониторинга. Теперь диспетчеры смогут круглосуточно отслеживать параметры работы системы в реальном времени, что позволит предотвращать любые нештатные ситуации еще до их возникновения», — отметил Виталий Федонин.

Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы.