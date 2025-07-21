Котельную № 7 модернизируют в Наро-Фоминске к началу отопительного сезона

Объект обслуживает 13 тысяч жителей и является основным источником тепла для микрорайона «Южный». Завершить модернизацию должны к началу отопительного сезона.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ лично проконтролировал работы на объекте. Он рассказал, что реконструкция выполняется согласно графику. Специалисты уже демонтировали старое оборудование и начали устройство нового фундамента. Закуплены два современных котла с горелками, которые находятся на складе и ждут установки. Новое оборудование соответствует самым строгим стандартам, чтобы энергоэффективная и безопасная котельная служила десятилетиями.

Котельная № 7 была построена в 1965 году и обеспечивает теплом 82 многоквартирных дома и 20 социальных объектов Наро-Фоминска. «Мы добились ее включения в областную программу, чтобы не допустить любые перебои зимой. Сейчас идет полная замена оборудования», — отметил Роман Шамнэ.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что работы обязаны завершить в октябре, чтобы к началу отопительного сезона система работала стабильно.