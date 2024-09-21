Котельную № 6 в Чехове‑7 реконструируют к 15 октября

К отопительному сезону активно готовят котельную № 6 в Чехове-7. Здесь идет масштабная реконструкция.

Готовность технической части котельной № 6 составила 80%. Специалисты уже провели большую часть работ.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, электромонтажом, сборкой газоходов. Также они усиляют внешнюю стену и работают над пусконаладкой котлов.

В домах, подключенных к котельной, уже промыли и опрессовали отопительные системы. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение в осенне-зимнем сезоне.

Ход реконструкции проверил первый заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов. Он отметил, что объект обеспечивает теплом и горячей водой 17 многоквартирных домов, а также школу, школу искусств и детский сад.

Реконструкция идет в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Завершить все работы планируют до 15 октября. Пробные топки должны пройти 25 сентября.

Отметим, что контролирует ход реконструкции управление ЖКХ администрации городского округа Чехов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».