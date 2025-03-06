Котельную № 5 в Дедовске масштабно модернизируют в апреле

Котельную построили в 1972 году, это основной объект, который обеспечивает теплом и горячей водой более 1,5 тысячи жителей, а это 16 многоквартирных домов и несколько социально важных объектов Дедовска. С момента открытия здесь ни разу не проводили капитальный ремонт, а с годами, как само оборудование, та и здание физически и морально устаревало. Это приводило к серьезным изменениям работы: аварии, отключения, остановки. Поэтому от жителей поступали десятки обращений на качество теплоснабжения.

Поэтому модернизацию системы теплоснабжения Дедовска начали именно с котельной № 5. К работам приступили в 2023 году, сначала провели серьезный подготовительный этап, затем заменили целый ряд технологического оборудования, в том числе и двух котлов, а сейчас идет подготовка к монтажу третьего котла. Полностью завершить работы на объекте планируют уже в апреле этого года.