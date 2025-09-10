Котельную № 4 в Одинцове подготовили к отопительному сезону

В летний период в котельной № 4 Одинцовского городского округа провели плановые ремонтные работы, устранили все выявленные дефекты и недочеты. Сейчас технологическое оборудование настроено и готово к пробному запуску тепла.

Мощности котельной № 4 хватит для обеспечения ресурсом нескольких микрорайонов — № 4, № 5, № 5а, части микрорайона № 3 — и шести жилых районов Одинцовского городского округа. Это один из крупнейших объектов теплоснабжения в городе, где установили четыре котла.

Работы по настройке и запуску котельных проводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.