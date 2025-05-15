Котельную № 3 в селе Новопетровское модернизируют в Истре

Котельная на улице Полевая в Новопетровском работает более полувека. Теперь ее ожидает масштабная трансформация.

С 1969 года объект обеспечивал теплом и горячей водой не только более 2000 жителей, но и важнейшие социальные учреждения: детский сад, школы и местную поликлинику. Из-за износа оборудования и здания котельной решили ее полностью модернизировать. К работам уже приступили благодаря участию в государственной программе.

Сейчас специалисты демонтируют оборудование и фундамент. После завершения работ в здании установят три современных отечественных котла, которые заменят шесть устаревших агрегатов. Новые котлы имеют гораздо более высокий КПД, поэтому будет достаточно и трех. Дополнительно установят новые теплообменники, насосное оборудование и всю необходимую автоматику.

Изменится и само здание: проведут капитальный ремонт кровли, обновят стены, заменят окна и двери, а также фундамент. Также планируется строительство площадки под дымовую трубу.

Закончат работы до начала нового отопительного сезона 2025–2026 годов.