Котельную № 3 в деревне Бершово отремонтируют в сентябре

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону глава Чеховского округа Михаил Собакин посетил котельную № 3 в деревне Бершово. Этот объект обеспечивает теплом два многоквартирных дома и семь домов частного сектора.

Жители деревни выразили беспокойство по поводу прохождения нового отопительного сезона, так как часть здания была разобрана для подготовки фундамента новой котельной. Во время осмотра объекта Михаил Собакин выявил ряд проблем, требующих немедленного решения.

До конца следующей недели поручено произвести ремонт оставшейся части здания и восстановить дымоход. Для удобства персонала будет доставлена и размещена бытовка для дежурства.

На сегодняшний день в котельной установлены три водогрейных котла, работающих на угле. Она включена в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. В рамках программы на месте старой котельной будет построена блочно-модульная мощностью 2,1 МВт. Уже подготовлено основание для нового объекта и ведется прокладка газопровода, завершение газификации планируется в следующем году.

Глава округа также поручил привлечь дополнительных сотрудников на все объекты теплоснабжения городского округа Чехов и повысить им заработную плату, чтобы обеспечить бесперебойную работу в предстоящем сезоне.

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