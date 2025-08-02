Котельную № 27 в Чехове капитально отремонтируют к концу 2025 года

Глава муниципального округа Чехов проверил капитальный ремонт котельной № 27 в селе Новый Быт. Объект должны сдать к концу 2025 года.

«С 16 июля котельная была остановлена на планово-профилактические работы. Сегодня она вышла из них, и уже вечером жители будут с горячей водой. На данный момент выполнен демонтаж трех котлов и двух бойлеров. Также демонтированы части внутреннего газопровода, КИПиА и электрооборудования. На подготовленный фундамент установлен новый котел № 3 и производится армирование фундамента под котел № 1», — рассказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Капитальный ремонт проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и областного правительства. Объект теплоснабжения включили в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Котельную построили в 1984 году. Она отапливает 37 многоквартирных домов, частный сектор, а также социальные объекты. Общая протяженность тепловых сетей — 9,5 километра.

Все три новые котла и мембранные баки для системы отопления находятся на объекте. В ближайшее время ожидается поставка остального оборудования, в том числе трубы, автоматика, запорная арматура, насосные агрегаты, теплообменники и водорасширитель.

На объекте полностью заменят котлы и газовое оборудование, установят автоматику для передачи данных в диспетчерскую службу. Работы проводят без отключения горячего водоснабжения. Срок окончания работ — конец 2025 года.