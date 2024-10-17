Котельную № 25 реконструируют в селе Талалихино

В селе Талалихино обновят котельную, которая обеспечивает теплом порядка 1000 жителей. Все работы должны завершить за два года.

Открытый конкурс на проведение работ уже появился в Единой информационной системе в сфере закупок. Специалисты должны будут выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать котельную.

Модернизация пройдет благодаря государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Она финансируется за счет средств бюджета Московской области с софинансированием из бюджета муниципалитета.

Обновление котельной позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение для жителей села. Закончить работы должны в 2026 году.

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