Котельную № 2 в Дедовске капитально отремонтируют

На территорию котельной № 2 доставили и разгрузили новый современный котел мощностью 8 МВт. Это отечественное оборудование станет частью масштабной программы модернизации, рассчитанной до 2027 года.

Планируют также заменить еще два котла, газовое и насосное оборудование, теплообменники, запорную арматуру и установить новые дымовые трубы.

Все работы будут проводиться без отключений отопления и горячего водоснабжения, чтобы сохранить комфортные условия для жителей округа. В ближайшее время приступят к демонтажу старого котла, после чего специалисты установят новое оборудование.

Отметим, активно развивать инфраструктуру для обеспечения надежности и эффективности теплоснабжения в муниципальном округе Истра начали несколько лет назад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.