Котельную № 15 отремонтировали во Фрязине

В округе ведутся активные приготовления к предстоящему осенне-зимнему периоду, и одним из ключевых объектов, обеспечивающих комфорт жителей в холодное время года, является котельная № 15. Здесь недавно завершилась масштабная модернизация, призванная повысить ее эффективность и надежность.

В целях контроля за ходом подготовки к отопительному сезону, заместитель главы городского округа Виктория Оганезова совместно с представителями общественных организаций провела инспекцию объекта. В ходе проверки особое внимание уделялось качеству выполненных работ и готовности оборудования к эксплуатации в условиях низких температур.

Специалисты котельной заверили проверяющих, что к началу холодов котельная будет полностью готова обеспечить теплом жителей наукограда. Было подчеркнуто, что все оборудование работает в штатном режиме и способно справиться с пиковыми нагрузками в морозные дни.

Представители общественных организаций, принимавшие участие в проверке, отметили важность своевременной подготовки к отопительному сезону и выразили уверенность в том, что благодаря проведенным работам жители Фрязина будут обеспечены стабильным и качественным теплоснабжением в зимний период.