Котельную № 14 отремонтируют в Лотошине в 2025 году

Тендер на ремонт котельной № 14 объявили в Лотошине. Работы реализуются в рамках государственной программы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и управление отходами.

В Московской области объявили о начале конкурса в электронном формате, целью которого является выполнение работ и оказание услуг, связанных с инженерными изысканиями, подготовкой проектной и рабочей документации, а также реконструкцией котельной № 14, расположенной в городском округе Лотошино. Об этом проинформировала министр по конкурентной политике Правительства Московской области Светлана Журавлёва.

В Единой информационной системе в области закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Проект включает мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства по адресу: деревня Михалёво, дом 28, городское округ Лотошино, Московская область. Установленная мощность котельной составит 4,20 МВт.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета Подмосковья. Согласно условиям тендера, сдать объект в эксплуатацию должны в 2025 году.

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